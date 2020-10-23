Саратовец забил отца до смерти и раскаялся

В Ленинском районе Саратова 56-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти отцу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признал вину и раскаялся.

Он вместе с 79-летним отцом жили в квартире дома на улице Лунная. По версии следствия, 16 октября во время ссоры мужчина избил престарелого родителя по голове и спине. Скорую помощь он не вызвал и утром 19 октября обнаружил труп.

Установлено, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела.

Расследование продолжается.

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