Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Саратовских школьников призвали провести каникулы дома

Роспотребнадзор просит не выезжать из региона, чтобы не заразиться
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Школьникам рекомендовали никуда не уезжать на каникулах

Школьникам рекомендовали никуда не уезжать на каникулах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава регионального Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова призвала школьников и их родителей провести осенние каникулы дома.

На заседании оперативного штаба в правительстве она предложила и.о. министра образования Елене Нерозя завтра, в последний учебный день первой четверти, обратиться к родителям учеников, особенно старшеклассников.

- Чтобы на время каникул остались дома, на территории области. Чтобы меньше выезжали, тем более за границу, в страны, которые открыты, — сказала Ольга Кожанова.

Она также подчеркнула, что если кто-то все же поедет, то при возвращении должен соблюдать все предписанные санитарно-эпидемические меры, то есть пройти обследование и оставаться под наблюдением.

- Чтобы не занести инфекцию и не усложнить обстановку, — отметила глава Роспотребнадзора.

Елена Нерозя согласилась с необходимостью такого подхода и пообещала провести подобную работу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.