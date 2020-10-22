Саратовских школьников призвали провести каникулы дома

Школьникам рекомендовали никуда не уезжать на каникулах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава регионального Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова призвала школьников и их родителей провести осенние каникулы дома.

На заседании оперативного штаба в правительстве она предложила и.о. министра образования Елене Нерозя завтра, в последний учебный день первой четверти, обратиться к родителям учеников, особенно старшеклассников.

- Чтобы на время каникул остались дома, на территории области. Чтобы меньше выезжали, тем более за границу, в страны, которые открыты, — сказала Ольга Кожанова.

Она также подчеркнула, что если кто-то все же поедет, то при возвращении должен соблюдать все предписанные санитарно-эпидемические меры, то есть пройти обследование и оставаться под наблюдением.

- Чтобы не занести инфекцию и не усложнить обстановку, — отметила глава Роспотребнадзора.

Елена Нерозя согласилась с необходимостью такого подхода и пообещала провести подобную работу.

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