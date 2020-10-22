Радаев подписал новое соглашение с Потаниным

Радаев и Потанин подписали новое соглашение о сотрудничестве региона и "Норникеля"

В пресс-службе губернатора сообщили, что обсуждались сотрудничества между правительством Саратовской области и компанией. В их числе – трудоустройство жителей региона, взаимодействие с саратовскими вузами по подготовке кадров, благотворительные проекты.

В ходе встречи было подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между региональным Правительством и компанией «Норникель».

- Саратовская область - относительно новый регион для «Норникеля». С самого начала мы видим серьезную заинтересованность властей в инвесторах и готовность идти навстречу. Когда у нас есть такие регионы, которые работают как Саратовская область, это вселяет надежду в то, что мы как страна в целом будем конкурентоспособными и развитыми. Мы были приятно удивлены тем кадровым и научным потенциалом, которым обладает регион. Новое соглашение предусматривает продолжение и расширение сотрудничества, прежде всего направленное на подготовку новых кадров, на поддержку высшей школы. Со своей стороны мы подтверждаем настрой на продуктивную совместную работу, так как планируем активно развивать и наш саратовский Центр обслуживания и комплексные ИТ услуги в целом, - заявил по итогам встречи Владимир Потанин.

- В 2015 году Саратов выиграл конкуренцию среди сильных регионов на право размещения Центра обслуживания компании «Норникель». Начинали с малого: было 200 человек работающих, сейчас 1100 высоко интеллектуальных рабочих мест, с хорошей заработной платой. В прошлом году с вузами было заключено соглашение на подготовку кадров. Состоялся первый выпуск: 47 специалистов получили дипломы о повышении квалификации по направлениям: IT-технологии, бухгалтерское и экономическое дело. Сегодня проводится второй набор. Подписанным сегодня Соглашением мы закрепили наше сотрудничество на дальнейшую перспективу, - сказал губернатор Радаев по итогам встречи.

Отдельно Радаев поблагодарил Потанина за поддержку региона в части приобретения для медучреждений области оборудования, средств индивидуальной защиты.

В 2015 году в Саратове стартовал проект по созданию Общего центра обслуживания компании («Норникель – ОЦО»). Сегодня он является единым транзакционно-экспертным центром компании: ведет бухгалтерский и налоговый учет, обеспечивает подготовку и ведение отчетности, управляет казначейскими и кадровыми функциями, а также круглосуточно, в режиме 24/7, предоставляет широкий спектр ИТ-услуг для более чем 30 предприятий «Норникеля», расположенных в разных регионах страны.