В Саратовской области бригады санавиации планируют вылетать на крупные ДТП

Бригады санитарной авиации планируют вертолетом доставлять в места крупных дорожно-транспортных происшествий. Об этом «КП-Саратов» рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Напомним, техническое оснащение региональной медицины идет в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Вертолет может приземлиться в любом месте, включая даже дорожную сеть. У нас нет проблем, где посадить вертолет в районах области. Мы даже работаем над тем, что в случае, если есть какое-то крупное ДТП или другая катастрофа, была возможность вылетать. Но это сложно, мы же не можем спрогнозировать, где это случится. Но Центр медицины катастроф заточен на то, что если есть такая необходимость, ставят в известность санитарную авиацию, и все меры принимаются, — рассказал Шувалов.