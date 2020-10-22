В Саратове не стали смягчать приговор лжеследователю из Самары

В Саратове не стали смягчать приговор 52-летнему мошеннику из Самарской области.

- В декабре 2019 года мужчина в селе Хрящевка позвонил незнакомой женщине, представился ее сыном, который якобы учинил ДТП. Затем он изменил интонацию голоса, якобы с женщиной начал разговаривать следователь, который потребовал 50 тыс. рублей за освобождение ее сына от уголовной ответственности, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Обманутая женщина перечислила на указанные злоумышленником счета 45 тыс. рублей.

Марксовский городской суд 30 июля 2020 года отправил мужчину на 2,5 года в колонию строгого режима. Однако он обжаловал приговор, считая его суровым.

Судебная коллегия Саратовского облсуда не увидела оснований для смягчения наказания и оставила его прежним.

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