Дорогу к школе под Саратовом починили только после суда

В Советском районе местных чиновников по суду заставили отремонтировать дорогу.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, сотрудники ведомства и местная ГИБДД во время проверки установили, что полотно на улице Строительная поселка Пушкино не отвечает требованиям ГОСТа, на ней есть ямы. При этом по дороге ходит школьный автобус.

Содержать дорогу обязана администрация Пушкинского муниципального образования, но она не делала этого.

Прокуратура Советского района подала в суд иск. Чиновников обязали отремонтировать асфальт, что и было сделано.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.