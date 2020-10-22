Главный по вопросам миграции в области ответит на вопросы саратовцев

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексей Зелепукин проведет прямую линию.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном главке, мероприятие пройдет с 16:00 до 17:00.

Позвонившие по телефону (8452) 99-33-00 смогут задать вопросы про реализацию миграционного законодательства, в том числе в период распространения коронавируса.

Также в прямой линии будут участвовать руководители профильных отделов Управления и районных подразделений по вопросам миграции.

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