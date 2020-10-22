Под Саратовом три человека пострадали в перевернувшейся иномарке

Фото областной Госавтоинспекции

В Марксовском районе Саратовской области сегодня днем, 22 октября, случилось ДТП.

- Примерно в 14:20 на 321-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, около села Ястребовка, 48-летний водитель Volkswagen Passat съехал в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал сам шофер и две его пассажирки. Их госпитализировали. Медики также осмотрели 12-летнего и семилетнего детей. Они не травмировались.

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