С января 2021 года в Саратовской области увеличат выплату на третьего ребенка

В 2020 году семьям Саратовской области назначили ежемесячную выплату на 1 936 детей — это третьи и последующие дети.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона, за семь лет выплату назначили 30 089 жителям на 30 462 детей.

Сейчас ее размер составляет 9 723 рубля. С января 2021 года она увеличится на 3,4% — до 10 056 рублей.

Стоит отметить, что с 2019 года мера предоставляется в рамках нацпроекта «Демография». Ее назначают малоимущим жителям области, у которых родился третий ребенок с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024, пока малышу не исполнится трех лет.

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