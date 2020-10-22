Саратовские поликлиники обновляют парк медоборудования

Саратовские пациенты смогут пройти исследования на новом оборудовании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В саратовские учреждения здравоохранения поступила крупная партия медицинского оборудования.

Как сообщил на брифинге в министерстве здравоохранения замминистра Денис Грайфер, сейчас оно монтируется и готовится к установке.

Это, в частности, 17 рентгеновских аппаратов, 13 флюорографов, два аппарата для магнитно-резонансной терапии, четыре — для проведения компьютерной томографии, а также 125 маммографов. Они поставлены в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Процесс подключения оборудования занимает определенное время, поэтому Денис Грайфер попросил пациентов отнестись с пониманием при невозможности провести исследования по месту жительства. Однако он заверил, что все вопросы решаются оперативно.

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