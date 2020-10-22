Водитель МАЗа пострадал из-за взрыва газового баллона в Саратове

Сегодня, 22 октября, на улице Чернышевского у дома №55\3г в Саратове случилось ЧП.
Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, в МАЗе взорвался газовый баллон.
Сотрудники экстренной службы госпитализировали 30-летнего водителя авто с ожогами разной степени.
На месте работают сотрудники облспаса, пожарные. Обстоятельства ЧП выясняются.
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