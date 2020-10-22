Водитель МАЗа пострадал из-за взрыва газового баллона в Саратове

Сегодня, 22 октября, на улице Чернышевского у дома №55\3г в Саратове случилось ЧП.

Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, в МАЗе взорвался газовый баллон.

Сотрудники экстренной службы госпитализировали 30-летнего водителя авто с ожогами разной степени.

На месте работают сотрудники облспаса, пожарные. Обстоятельства ЧП выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.