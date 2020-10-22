В Саратовскую область ожидается дополнительная поставка вакцины от гриппа и ОРВИ

Перед прививкой врачи обязательно проверяют давление Фото: Александр Уриевский

В Саратовскую область ожидается поставка третьей дополнительной партии вакцины против гриппа. Ориентировочно к 26 октября препарат поступит в регион.

Но как пояснили «КП-Саратов» в Минздраве, проблем с наличием вакцины и сейчас нет: пока еще не израсходована предыдущая партия. Кроме того, ожидаются поставки и в ноябре.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. В Саратове и Энгельсе также работают мобильные прививочные пункты, расположенные в местах наилучшей доступности.

- У нас закупается вакцина «Совигрипп». В этом году других в лечебные учреждения не поступало. По полису ОМС пациента бесплатно прививают, — пояснили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Вакцинироваться другой можно лишь в частной клинике. Средняя стоимость — от 300 до 800 рублей. Все зависит от бренда. Отдельно приобрести тоже не получится. Аптеки, как правило, не берут на реализацию такие сезонные препараты. Можно заказать через интернет-магазин. Однако в этом случае может быть нарушен температурный режим.

В Саратовской области всего планируют иммунизировать 1 450 564 человека — это 60% населения. Все расходы берет на себя федеральный бюджет.

В этом году уже поставлено 954 673 доз (72% от предусмотренного количества), в том числе для детей и беременных — 240 224 доз (100% от предусмотренного к поставке)

Всего в настоящее время привито более 480 тыс. человек.