В поезде Москва — Саратов обокрали гражданина Египта

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В поезде №9 Москва — Саратов обокрали гражданина Египта.

- Мужчина обратился в дежурную часть. У него в вагоне похитили мобильный телефон, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция нашла подозреваемого и украденный гаджет. Оказалось, что смартфон забрал 48-летний саратовец, пассажир того же поезда. Он приметил его, когда выходил из вагона. Телефон лежал на верхней боковой полке плацкартного вагона без присмотра. Злоумышленника никто не видел, и он, воспользовавшись этим, совершил преступление.

Сумма ущерба египтянину составила более 50 тыс. рублей.

На саратовца завели дело и выписали подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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