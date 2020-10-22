Панков считает, что своего депутата жители должны знать в лицо

Вопрос о качестве работы народного избранника поставил 22 октября с своем телеграмм-канале депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

Он отметил, что встречи с жителями Саратова показывают, что не все знают своего городского парламентария, не говоря уже - узнают в лицо.

- Возникает вопрос – чем они заняты и когда начнут работать со своими избирателями? Возможно, у кого-то тяжело с общением жителями. Так это депутатская работа. В таком случае, полностью поддерживаю людей, которые справедливо возмущаются. Они депутата поддержали, а решать их проблемы он не спешит. Тогда другой вопрос – для чего шли в Думу? Много слышал версий от жителей. Не хочу их здесь озвучивать. Скажу одно – необходимо усилиться, чтобы вместе искать решение возникающих проблем. А пока что некоторых депутатов жители вынуждены разыскивать,- написал Панков.