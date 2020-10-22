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Адвокат Натальи Мазиной: Она действовала по закону

Бывшему министру здравоохранения предъявлено обвинение
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Адвокат бывшего министра здравоохранения Натальи Мазиной Андрей Морозов рассказал, что ей предъявлено обвинение.

Как сообщил господин Морозов «КП-Саратов», по статье УК 285 часть 2 предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа или восьми лет лишения свободы до семи лет.

- Мы реагируем негативно, полностью не признаем вину. На протяжении всего следствия многократно давали показания, доказывающие ее невиновность, — рассказал Андрей Морозов о действиях защиты.

Он уверен, что Наталья Мазина не виновна в преступлении, в котором ее обвиняют, но сослался на подписку о неразглашении фабулы дела.

- Она действовала в соответствии с законом РФ и не могла поступить по иному — отметил адвокат.

После предъявления обвинения Мазиной должны поступить материалы дела на ознакомление, потом его должны направить в суд.

Напомним, ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями при поставках аппаратуры в медучреждения.

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