Саратовская фирма продала поддельные металлоизделия на 2 миллиона рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление совершалось с 2018 по 2020 годы.

По версии следствия, директор фирмы в Ленинском районе продал двум организациям из других областей металлоизделия. Общая сумма сделок составила 2 095 332 рубля. Однако товар не соответствовал ГОСТу и ЕТУ. Поэтому фирма изготовила поддельные паспорта качества.

Мошенничество выявили сотрудники УФСБ области.

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