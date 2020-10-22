В Саратове будут судить юную закладчицу

В Саратове будут судить 16-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в попытке продажи наркотиков.

По версии следствия, девушка решила заняться нелегальным бизнесом, увидев сообщение в интернете. Она должна была делать тайниковые закладки.

Вечером 3 августа ее задержали за этим занятием на улице Парковая, 2 полицейские. При досмотре оказалось, что в поясной сумке у девушки имеются несколько свертков с наркотиками синтетического происхождения.

Свою вину девушка признала и раскаялась. Ее отправили под домашний арест. Дело направлено в суд.

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