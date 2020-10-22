К отрезавшему член саратовцу скорая помощь приехала за семь минут

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести Фото: Екатерина Семенова

В министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали подробности госпитализации мужчины, отрезавшего себе половой член.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, вызов в скорую помощь поступил в 14 часов. Медики прибыли на место за семь минут и обнаружили 54-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Установлено, что гражданин состоял на учете у психиатра, но какое-то время назад перестал принимать препараты.

Напомним, ЧП случилось на улице Чернышевского. Якобы мужчина отрезал детородный орган ножом.

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