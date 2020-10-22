К отрезавшему член саратовцу скорая помощь приехала за семь минут

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести
Фото: Екатерина Семенова
В министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали подробности госпитализации мужчины, отрезавшего себе половой член.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, вызов в скорую помощь поступил в 14 часов. Медики прибыли на место за семь минут и обнаружили 54-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести.
Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Установлено, что гражданин состоял на учете у психиатра, но какое-то время назад перестал принимать препараты.
Напомним, ЧП случилось на улице Чернышевского. Якобы мужчина отрезал детородный орган ножом.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.