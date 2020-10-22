Застройщик предполагает, что обрушение плитки в школе Энгельса могли имитировать специально

Директор строительной организации «ПДП-Строй» прокомментировал ситуацию, возникшую в школе в поселке Приволжском Энгельса. По его словам, вызывает сомнения, что обрушение плитки в спортивной раздевалке учебного учреждения вызвано ошибкой строителей.

- Когда узнали из СМИ об этой ситуации, то сразу вместе с прокуратурой выехали в школу в Приволжском, чтобы разобраться на месте. То, что наша строительная организация должна выполнять в рамках гарантии, мы, безусловно, выполняем неукоснительно. Сейчас плитка в раздевалке уже восстановлена. Но в данном случае (и мы это обсуждали с представителями прокуратуры) возникли сомнения, что обрушение произошло по вине строителей. Так не бывает, чтобы плитка обрушивалась ровно и аккуратно, в два ряда. При этом клей остался на стене, а это обычно означает, что соединение было надежное, а плитку просто оторвали. На фотографии видно, что многие плитки не разбились, а аккуратно лежат на полу и скамье. Это тоже вызывает сомнения, что они упали сами.

Поэтому есть причина провести проверку, не сделано ли это специально. Для чего? Сейчас наша организация отстаивает в суде свою деловую репутацию, и это, считаю, может быть чьей-то попыткой оказать давление на суд. Думаю, уполномоченные органы разберутся в данной ситуации, — отметил Дмитрий Плеханов.