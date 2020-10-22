В Балакове подросток оседлал памятник героям гражданской войны

Фото Олега Филатова из группы "Как там в Балаково?"

Юный житель Балакова сфотографировался верхом на памятнике балаковцам — героям гражданской войны.

Мальчик выставил снимок на своей странице в соцсети, поэтому он стал достоянием общественности.

Другой пользователь «ВКонтакте», Олег Филатов, выложил запись с фотографией и подписью: «Не знаю, что и сказать. Надеюсь, родители этого балбеса увидят этот пост и хорошенько дадут ему за это леща».

В комментариях в основном раздаются негативные отклики. Кстати, мальчик уже удалил фотографию.

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