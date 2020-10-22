Напавшему на школу в Вольске подростку не стали смягчать приговор

Напавшему на школу в Вольском районе подростку вчера, 21 октября, не стали смягчать приговор. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Напомним, 28 мая 2019 года ученик седьмого класса пришел в школу №4 поселка Большевик. На втором этаже он кинул в кабинет, где занимались 18 человек коктейль Молотова. Смесь не загорелась. В коридоре он бросил еще одну бутылку, которая также не воспламенилась. Тогда по пути к выходу мальчик встретил 12-летнюю ученицу и ударил ее топором по голове, а после побежал домой. Через час его задержали полицейские. Девочку спасли медики, но она ослепла на один глаз.

Суд 4 августа 2020 года признал подростка виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Юный преступник отправился в воспитательную колонию на семь лет.

Однако адвокат парня посчитал наказание чрезмерно суровым и подал апелляцию. Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда рассмотрела 21 октября приговор и не стала его менять.

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