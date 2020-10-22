Хозяйка квартиры на Загорной, где произошел взрыв, не заключала договор на обслуживание газовых приборов

На улице Загорная, 2 в Саратове взорвался газ.

Об этом сообщили «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции. Напомним, «Комсомолка» писала, что в пятиэтажке начался пожар, были эвакуированы 15 человек. При это раздался хлопок, была разрушена одна из межквартирных стен.

Проведенная Госжилинспекцией проверка показала, что домом управляет ООО «УК Соколовогорская ЖЭК». Был заключен общий договор с АО «Саратовгаз» на внутридомовое обслуживание, нарушений в работе оборудования не выявлено.

Однако жительница квартиры, где начался пожар, договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не заключала.

Сейчас специалисты МЧС устанавливают точные причины происшествия.

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