Саратовцам чаще всего требуются репетиторы по английскому и немецкому языку

В Саратове предложение услуг репетиторов по иностранным языкам в третьем квартале 2020 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2019 года.
Об этом сообщили аналитики одной из торговых интернет-площадок.
Самым популярным языком остается английский — 92% от общего числа спроса, ощутимо уступает ему немецкий (5%), французский (2%).
Позаниматься именно с носителем языка стоит в Саратове 600 рублей, в среднем по стране сумма чуть выше — 700.
Отмечается, что такие услуги оказывают не только новички, но и те, кто поддерживает уровень знаний в беседах с иностранцами.
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