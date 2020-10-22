Жительница Саратова может лишиться Renault Sandero за долг по кредиту в 165 тыс. рублей

Фото УФССП по Саратовской области

Жительница Саратова взяла себе займ в банке, а отдавать деньги не торопилась. В итоге у нее накопился долг в размере около 165 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении нее возбуждали исполнительные производства, но на гражданку это никак не влияло.

Выяснилось, что у нее есть автомобиль марки Renault Sandero, который должница упорно скрывала. Несмотря на все попытки, приставы выяснили, где стоит транспорт, арестовали его.

Если женщина не отдаст деньги, иномарку продадут в счет погашения долга.

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