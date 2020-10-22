Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жительница Саратова может лишиться Renault Sandero за долг по кредиту в 165 тыс. рублей

Если гражданка погасит его, то получит транспорт обратно
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий
Фото УФССП по Саратовской области

Фото УФССП по Саратовской области

Жительница Саратова взяла себе займ в банке, а отдавать деньги не торопилась. В итоге у нее накопился долг в размере около 165 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении нее возбуждали исполнительные производства, но на гражданку это никак не влияло.

Выяснилось, что у нее есть автомобиль марки Renault Sandero, который должница упорно скрывала. Несмотря на все попытки, приставы выяснили, где стоит транспорт, арестовали его.

Если женщина не отдаст деньги, иномарку продадут в счет погашения долга.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал