Десять пожарных тушили двухэтажку на Большой Казачьей

Сегодня, 21 октября, десять пожарных и две единицы техники в 8:23 выехали тушить двухэтажный дом с офисными помещениями на Большой Казачьей улице в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.
Полыхала внешняя обшивка фасада квартиры на площади 1 кв. м, возгорание ликвидировали.
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