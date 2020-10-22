Десять пожарных тушили двухэтажку на Большой Казачьей

Сегодня, 21 октября, десять пожарных и две единицы техники в 8:23 выехали тушить двухэтажный дом с офисными помещениями на Большой Казачьей улице в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала внешняя обшивка фасада квартиры на площади 1 кв. м, возгорание ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.