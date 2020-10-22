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Саратовец отрезал себе половой член

Раненого мужчину госпитализировали
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Днем 21 октября житель Саратова отрезал себе детородный орган.

Информация об этом со ссылкой на собственный источник появилась у издания «Версия-Саратов».

Якобы 54-летний мужчина у себя дома, в квартире на улице Чернышевского, ножом отсек половой член. Пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Предполагается, что гражданин мог быть психически нездоровым.

Сейчас в министерстве здравоохранения уточняют информацию по данному ЧП.

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