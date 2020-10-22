Прокуратура занялась инцидентом с упавшей в школе Энгельса плиткой

В школе поселка Приволжский обрушилась плитка. Фото из Инстаграм прокуратуры Саратовской области
Прокуратура Энгельса организовала проверку из-за упавшей в школе №4 поселка Приволжский плитки.
- По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили на странице
Напомним, обрушение двух рядов отделочной плитки произошло в раздевалке для девочек.
В соцсетях рассказали, что пострадали две девочки, а застройщик через директора попросил детей не рассказывать о ЧП.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.