Нашедший телефон на лавочке в Энгельсе мужчина попал под следствие

В Энгельсе полиция раскрыла кражу телефона, который забыли на лавочке.

- Днем 16 июня поступило заявление 26-летней женщины. Она в 23:45 11 числа забыла на лавочке свой Honor 9X за 13,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело и спустя четыре месяца отыскали подозреваемого. У ранее судимого 30-летнего мужчины изъяли украденный телефон. Он признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.

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