Дергачевская прокуратура заблокировала сайты по продаже занесенных в Красную книгу животных

Прокуратура Дергачевского района выявила в интернете пять сайтов, где была размещена информация о продаже занесенных в Красную книгу РФ животных. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Речь идет о каспийских, полосатых и оливковых полозах.

Зайти на интернет-ресурс мог кто угодно, предварительная регистрация и пароль не требовались. Заказывать товар можно было через сообщения на интернет-ресурсе.

Отметим, что за такую сделку нужно отвечать перед законом. Прокуратура направила в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ.

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