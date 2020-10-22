Молодая покровчанка украла у женщины с карты 6,5 тысячи рублей

В Энгельсе полиция вчера, 21 октября, раскрыла кражу денег, произошедшую в апреле.

- Вечером 28 сентября поступило заявление 46-летней женщины. У нее 27 апреля кто-то украл с карты 6,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Полицейские возбудили дело, начали искать преступницу и нашли. Ей оказалась 22-летняя девушка. Она призналась в преступлении, но деньги не вернула, успела потратить. Ей выписали подписку о невыезде.

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