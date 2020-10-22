В Энгельсе столкнулись две иномарки: оба водителя попали в больницу

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 21 октября, столкнулись две иномарки.

- В 21:00 у дома №183 по улице Студенческая 26-летний водитель Chevrolet, по предварительным данным, врезался в Kia, за рулем которой был 53-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Обоих водителей госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.