Безработный на глазах у всех похитил из магазина в Саратове 6,5 кг шашлыка

Мужчина попался на краже шашлыка
Фото: Екатерина Семенова
В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 21 октября, раскрыла ограбление.
- В тот же день в магазин обратилась представительница ООО и сообщила, что в 14:40 из сетевого магазина на проспекте Строителей неизвестный открыто похитил 6,5 кг шашлыка стоимостью более 2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полицейские задержали 30-летнего безработного и ранее судимого за оскорбление власти мужчину. Шашлыка при нем уже не было. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде и возбудили в отношении него дело.
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