В Саратовской области в четверг пройдет небольшой дождь со снегом

В Саратовской области сегодня, 22 октября, ожидается дождь со снегом.

- Осадки будут небольшими, местами и утром. Днем преимущественно без них. Также прогнозируется туман, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, а температура поднимется до +5…+10 градусов.

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