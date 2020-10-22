В Саратовской области в четверг пройдет небольшой дождь со снегом

В Саратовской области сегодня, 22 октября, ожидается дождь со снегом.
- Осадки будут небольшими, местами и утром. Днем преимущественно без них. Также прогнозируется туман, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, а температура поднимется до +5…+10 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.