В селе Озинского района пьяный мужчина открыл стрельбу по незваным гостям

В Озинском районе Саратовской области 47-летнего местного жителя обвиняют в хулиганстве, хранении взрывчатки и боеприпасов, публичном оскорблении представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Следствие считает, что около полуночи 3 июля пьяный мужчина был у себя дома. Когда к нему в окно кто-то постучал, он схватил ружье и открыл стрельбу по незваным гостям. К счастью, злоумышленник никого не ранил.

В тот момент поблизости находились сотрудники полиции, которые расследовали дело о поножовщине. Услышав выстрелы, они пришли к гражданину, который к тому моменту вышел во двор. Мужчина нецензурно обругал правоохранителей, а те провели осмотр его дома и нашли бездымный охотничий порох, 99 патронов калибра 5,6 мм, два патрона калибра 5,45 мм и один патрон 7,62 мм. Большая часть из них оказалась пригодна для стрельбы.

Свою вину гражданин признал, раскаялся и теперь ожидает суда.

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