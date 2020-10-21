Саратовскую УК не признали банкротом из-за ее уникальности

Арбитражный суд Саратовской области не признал управляющую компанию «Ровное ЖКС» банкротом.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, 2 марта поступило заявление от налоговой о признании ООО банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника.
Выяснилось, что компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение. Она также — единственная организация в Ровенском районе с двумя лицензиями на управление взрывоопасными объектами, занимается производством, передачей и сбытом тепловой энергией для социально-значимых предприятий.
Арбитражный суд отказал признавать УК банкротом.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.