Саратовскую УК не признали банкротом из-за ее уникальности

Арбитражный суд Саратовской области не признал управляющую компанию «Ровное ЖКС» банкротом.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, 2 марта поступило заявление от налоговой о признании ООО банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Выяснилось, что компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение. Она также — единственная организация в Ровенском районе с двумя лицензиями на управление взрывоопасными объектами, занимается производством, передачей и сбытом тепловой энергией для социально-значимых предприятий.

Арбитражный суд отказал признавать УК банкротом.

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