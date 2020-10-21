В селе под Саратовом подросток обокрал дом своего друга

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области 17-летнего местного жителя признали виновным в краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно.
Установлено, что 16 июня парень узнал, что отчим его друга и он сам получили зарплату. Утром 18 июня юный злоумышленник забрался к ним в дом через форточку, дождавшись, когда хозяева уйдут. Добычей стали 17 тыс. рублей.
Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Свою вину юноша признал и раскаялся.
Личность похитителя была установлена сотрудниками территориального отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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