В Саратове ГИБДД на две недели открывает охоту на транспорт юрлиц

В Саратове сегодня, 21 октября, начинается двухнедельный рейд «Юридический транспорт».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, целями акции является обеспечение безопасности дорожного движения по предотвращению ДТП с тяжкими последствиями по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

Также ГИБДД собирается выявлять и пресекать факты езды на неисправных машинах юрлиц.

Рейд продлится по 3 ноября.

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