В Саратове на собиравшихся устроить демарш депутатов подействовали напоминания о зарплате

Представители КПРФ устроили демарш на заседании комитета по социальной политике

В Саратовской областной думе 21 октября состоялось заседание комитете по социальной политике. Депутаты обсудили бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021, 2022 и 2023 год.

С докладом выступил директор организации Сергей Заречнев. После выступления депутаты задали ему ряд вопросов.

Представители от КПРФ предложили поставить вопрос о ликвидации ТФОМС, как неэффективной структуры и перейти на прямое финансирование медицинской отрасли.

- Этого вопроса нет в повестке заседания комитета. Мы рассматриваем бюджет ТФОМС, - ответили им.

В знак протеста представители КПРФ покинули зал, лишив заседание кворума. Их попросили вернуться и продолжить работу.

- Вернитесь на свои места. Это ваша работа, вы за это деньги получаете. Мы сейчас завершим заседание в этом случае, - предупредил председатель комитета Иван Дзюбан.

После недолгих уговоров коммунисты вернулись и вновь потребовали включить вопрос о ликвидации ТФОМС с повестку заседания.

Юридическая служба думы отметила, что тема ликвидации Фонда неправомочна. Между тем, депутаты поставили вопрос на голосование. Семь оказались против и двое поддержали инициативу.

Несмотря на скандал, проект бюджета ТФОМС вынесли для принятие на заседание думы.