Возле автосалона в Саратове произошло тройное ДТП

ДТП на Московском шоссе

На перекрестке Московского шоссе и 3-го Петровского проезда произошло тройное ДТП.

Девушка за рулем Ford Focus нарушила правила при повороте на светофоре возле автосалона Renault и столкнулась с внедорожником UAZ Patriot. От удара легковушку отбросило на ожидающую очередь в поворот LADA.

При столкновении никто не пострадал, стоящие машины спровоцировали небольшой затор. Несмотря на то. что столкновение произошло несколько часов назад, автомобилисты до сих пор ожидают сотрудников Госавтоинспекции.