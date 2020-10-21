Под Энгельсом в горящих сараях погибли куры, поросята, гуси и собака

Сараи с животными выгорели ночью. Фото соцсетей

Ночью в Саратовской области горели сараи с домашними животными.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 01:50 из поселка Коминтерн Энгельсского района.

В сараях сгорели десятки животных: два поросенка, собака, два гуся, шесть уток, два петуха, 18 кур, 15 голубей.

На тушение выезжали три единицы техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

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