Осужденные из саратовской колонии отреставрировали кресты 19 века

Фото УФСИН по Саратовской области

Осужденные из колонии в Саратовской области отреставрировали кованые православные кресты 19 века.

- С просьбой о проведении работ в ЛИУ-3 обратились депутаты Совета Барковского МО Балашовского района. Возможности производственной базы колонии позволяют выполнять подобные работы, поэтому начальник учреждения откликнулся на данную просьбу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

Кресты остались от церкви, построенной в 1896 году и в 1938 — разрушенной. Их реставрацию провели двое осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких преступлений. У них есть большой опыт на производстве, который они впервые применили для восстановления предметов, символизирующих духовную связь поколений.

Фото УФСИН по Саратовской области

Один из крестов отправили в сельский храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского, а второй установлен на братском захоронении в селе Барки.

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