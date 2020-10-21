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Осужденные из саратовской колонии отреставрировали кресты 19 века

Они остались от церкви, разрушенной в 1938 году
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото УФСИН по Саратовской области

Фото УФСИН по Саратовской области

Осужденные из колонии в Саратовской области отреставрировали кованые православные кресты 19 века.

- С просьбой о проведении работ в ЛИУ-3 обратились депутаты Совета Барковского МО Балашовского района. Возможности производственной базы колонии позволяют выполнять подобные работы, поэтому начальник учреждения откликнулся на данную просьбу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

Кресты остались от церкви, построенной в 1896 году и в 1938 — разрушенной. Их реставрацию провели двое осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких преступлений. У них есть большой опыт на производстве, который они впервые применили для восстановления предметов, символизирующих духовную связь поколений.

Фото УФСИН по Саратовской области

Фото УФСИН по Саратовской области

Один из крестов отправили в сельский храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского, а второй установлен на братском захоронении в селе Барки.

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