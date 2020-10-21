Министр отчиталась о развитии особой экономической зоны в Саратовской области

Юлия Швакова

Тему развития особых экономических зон в Балакове, Энгельсе и Саратове 21 октября обсудили на заседании думского комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий.

С докладом выступила министр экономического развития Юлия Швакова. Она отметила, что особая экономическая зона — это то место, где у предпринимателя не должно быть барьеров.

Подразумевается, что там будут размещены экспортоориентированные производства, а также нацеленные на импортозамещение.

Предполагается и ряд льгот: нулевая процентная ставка на доход в течении первых пяти лет, отсутствие налога на имущество на десять лет и так далее.

Под особую экономическую зону отвели около 100 гектаров земли — это 22 участка. Сейчас идет набор резидентов. Ими могут стать те компании, которые занимаются инновационной деятельностью.

- Уровень зарплаты сотрудников этих компаний будет учитываться при обсуждении кандидатуры резидента, — сообщила Швакова.

Доклад депутаты одобрили и информацию приняли к сведению.