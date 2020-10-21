Саратовский ТФОМС рассчитывает переехать в новое здание в следующем году

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования обсудили 21 октября на думском комитете по социальной политике.

Депутаты поинтересовались у директора ТФОМС Сергея Заречнева, как сейчас обстоят дела с переездом фонда в новое здание с арендуемых площадей, за которые бюджет платит десятки миллионов рублей.

Напомним, народные избранники уже поднимали эту тему с целью сэкономить бюджетные средства.

- В связи с реорганизацией медотрасли мы рассчитываем получить в 2021 году свое здание. Предварительные переговоры с министром Олегом Костиным были, — ответил Заречнев.