Депутат Саратовской облдумы Воробьев оказал помощь храму великомученицы Варвары

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Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев в очередной раз посетил храм великомученицы Варвары.

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Он расположен в бывшем доме Нарышкиных в селе Гусевка, сейчас он на ремонте. В прошлый раз Воробьев передавал материалы и оборудование для ремонта, но появились новые потребности. Депутат оказал помощь храму.

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Напомним, тему сохранения объектов культурного наследия и конкретно усадьбы Нарышкиных поднял председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его инициативе начались реконструкции ряда объектов, важных с точки зрения истории области и страны.

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