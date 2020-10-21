Пьяный саратовец в подъезде развратил несовершеннолетнюю дочь друга

В Ленинском районе Саратова будут судить 33-летнего мужчину, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз его обвиняют в развращении несовершеннолетней.

Следствие считает, что вечером в июне 2020 года пьяный мужчина зашел в подъезд дома, где жил его приятель. Там он увидел его 14-летнюю дочь и попросил о помощи — мужчине нужна была иголка, чтобы вытащить из телефона SIM-карту.

Девочка была с ним знакома, поэтому согласилась. Однако в ответ на ее поступок, мужчина совершил прямо в подъезде развратные действия. Пострадавшая сообщила родителям, а те обратились в полицию.

Свою вину гражданин признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

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