Саратовская область выходит в лидеры по сбору семечек

Итоги аграрного года в Саратовской области чиновники признали удовлетворительными.

Предварительные итоги уборочной кампании и планы на будущий год обсудили 21 октября на заседании думского комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

- Уборка в Саратовской области завершается. 5,4 млн тонн зерна планируем собрать и это, несмотря на погоду. Убрали 85% подсолнечника, хотим на 1,7 тонны и выйти на первое место по России. Завершаем уборку овощей открытого грунта – 95% территорий обработано. Планируем произвести плодово-ягодной продукции 72 тыс. тонн. Результат неплохой. Ведется засыпка семян. Завершен сев яровых. Пока все хорошо, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Александр Зайцев.

Он также отметил, что проблем с хранением урожая не будет.

Предварительный отчет депутаты одобрили.