На работу в скорую помощь Саратова приняли 50 студентов

На работу в саратовскую скорую помощь из-за нехватки кадров приняли студентов.

Как сообщил сегодня, 21 октября, на брифинге в Минздраве области первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, идет работа по нескольким направлениям. Огромную поддержку в плане обновления парка машин «скорой» оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. С водителями также нет дефицита. Ощущается нехватка врачей, фельдшеров и медсестер.

Чтобы решить эту проблему, впервые за семь лет принять семерых студентов-целевиков СГМУ. Также медсестрами и медбратьями устроились 43 студента с четвертого, пятого и шестого курсов. Кроме того, принимают больше диспетчеров.

По словам Шувалова, ведется работа по повышению зарплаты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.