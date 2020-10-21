Найденный боеприпас в центре Саратова оказался снарядом времен Великой Отечественной войны

Снаряд вывезли из центра Саратова

В Росгвардии подтвердили находку боевого снаряда на улице Театральная площадь, 11 в самом центре Саратова.

Его нашли в ходе ремонта. Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Саратовской области осмотрели находку и установили, что это действительно боеприпас — 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

- Взрывотехники Росгвардии, с соблюдением мер безопасности, вывезли боеприпас на полигон для его уничтожения, — сообщили в ведомстве.