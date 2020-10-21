Восемь домов Саратова остаются без отопления

В Саратове отопление поступает в 99,8% жилых домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по ЖКХ администрации, восемь домов до сих пор отопления не получают.

Причиной названы повторные повреждения на теплосетях. Сейчас задействованы 17 аварийных бригад филиала «Т Плюс».

Что касается учреждений соцсферы Саратова, то теплом обеспечены все 602 объекта.

Организованы работы горячих линий по подключению отопления:

- Волжский район: 659-695 (круглосуточно), 23-15-78 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Заводской район: 659-871 (круглосуточно), 96-40-50, 96-07-66 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Кировский район: 659-872 (круглосуточно), 26-27-98 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Ленинский район: 659-873 (круглосуточно), 63-15-45, 63-36-70 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Октябрьский район: 659-874 (круглосуточно), 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-13 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Фрунзенский район: 659-876 (круглосуточно), 67-02-61, 67-02-60 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Комитет по ЖКХ администрации Саратова: 26-05-67, 26-48-10 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Диспетчерская служба Саратовского филиала ПАО «Т Плюс»: 32-00-22.

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