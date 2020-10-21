На пожаре в «Елочках-2» погиб мужчина

Пожар произошел в двухэтажном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Двухэтажный дом загорелся утром 21 октября в СНТ «Елочка-2». Соседи вызвали пожарных и после тушения на первом этаже было найдено тело 41-летнего мужчины. Установлено, что он приехал с ночевкой накануне вечером.
Эксперты и следователи осмотрели место ЧП. Следов насильственной смерти на трупе не найдено.
Предварительно установлено, что очаг возгорания располагался в комнате рядом с телом погибшего.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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